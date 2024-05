Roupa suja e barulho são os problemas de vizinhança mais comuns na Suíça

Lavando roupa suja: Os vizinhos suíços podem ser mais briguentos do que se imagina. Keystone

De acordo com uma pesquisa, quase uma em cada três pessoas na Suíça já teve uma desavença com os vizinhos, principalmente por causa de poluição sonora, problemas com a lavanderia, não cumprimento das normas de estacionamento e conflitos de propriedade.

2 minutos

Cerca de 43% dos entrevistados tentaram resolver o conflito conversando com seus vizinhos, 24% ficaram calmamente irritados e 22% entraram em contato com a agência imobiliária. Apenas 7% chamaram a polícia, de acordo com a pesquisa publicada na terça-feira pelo Marketagent Institute, com sede em Zurique.

Mais de um terço dos entrevistados considerou estressantes as discussões com os vizinhos. A maioria dos entrevistados (80%) culpou seus vizinhos pela disputa.

Além dos distúrbios da paz, o não cumprimento da tabela de uso da lavanderia ou uma lavanderia suja foram as queixas mais citadas. No entanto, o comportamento ao estacionar e as disputas em relação aos limites da propriedade, por exemplo, sobre cercas ou plantações, também geraram conflitos com frequência.

Muitas disputas também começaram porque as áreas comuns, como a escada, eram usadas para guardar pertences pessoais.

Traduzido por Deepl/Fernando Hirschy

Como trabalhamos Esta notícia foi escrita e cuidadosamente verificada por uma equipe editorial externa. Na SWI swissinfo.ch, selecionamos as notícias mais relevantes para um público internacional e usamos ferramentas de tradução automática, como DeepL, para traduzi-las do inglês. O fornecimento de notícias traduzidas automaticamente nos dá tempo para escrever artigos mais detalhados. Você pode encontrá-los aqui. Se quiser saber mais sobre como trabalhamos, dê uma olhada aqui e, se tiver comentários sobre esta notícia, escreva para english@swissinfo.ch.

