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车诺比核电厂防护罩遇袭 乌克兰控俄国射无人机

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（法新社基辅14日法新电导）乌克兰总统泽伦斯基今天表示，一架俄罗斯无人机攻击为控制辐射外泄而在车诺比核电厂建造的防护罩，同时表示当地辐射剂量值正常。克里姆林宫对此予以否认。

法新社报导，乌克兰空军表示，俄罗斯夜间从各地朝乌克兰发射133架无人机，当中包括攻击无人机，针对车诺比（Chernobyl）核电厂所在的乌克兰北部州进行攻击。

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒体发文说：「昨晚，一架装有高爆弹头的俄罗斯攻击无人机，袭击保护全球免于车诺比核电厂被摧毁的4号发电机组辐射外泄威胁的防护罩。」

提出这项说法数小时后，泽伦斯基预定在德国会见美国副总统范斯（J.D. Vance），以向急于迅速结束这场近3年战争的美国新政府说明乌方立场。

泽伦斯基说，这起攻击是俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）绝不打算谈判的证据，并说蒲亭准备继续欺骗全世界。

克宫驳斥俄军以乌克兰核设施为目标的指控，发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）说：「不可能袭击这类核能基础设施场址，任何声称情况就是如此的说法与事实不符，俄军没有做这种事。」

针对车诺比遭到袭击的报导，他先前表示未掌握到「确切资讯」。

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