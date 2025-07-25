边界流血交火后 柬埔寨呼吁与泰国停火

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（法新社纽约联合国总部25日电） 在连续两天与泰国交火造成伤亡后，柬埔寨驻联合国大使今天表示柬方要求「立即停火」；曼谷方面也表示愿意展开谈判。

泰柬历时已久的边界争端24日升级为激烈交火，双方动用战机、火炮、战车与地面部队，促使联合国安理会今天为这场危机举行紧急会议。

柬埔寨驻联合国大使乔恰（Chhea Keo）在柬、泰双方都有参与的安理会闭门会议后说：「柬埔寨要求无条件立即停火，同时我们也呼吁以和平方式解决争端。」

泰国卫生部表示，已有超过13万8000人从边境地区撤离，并通报15人死亡（其中14人为平民、1人为士兵），另有46人受伤，当中含15名军人。

泰国军方表示，当地时间25凌晨4时双方在3个区域再度交火，柬方动用重型武器、野战火炮及BM-21多管火箭系统，泰军则予以「适当火力回应」。

泰国外交部发言人尼孔德（Nikorndej Balankura）告诉法新社，战斗在当地时间25日下午已有趋缓迹象，还说曼谷方面对谈判持开放态度，并可能由马来西亚协助斡旋。

他说：「如果柬埔寨愿意透过外交管道、双边对谈，甚至透过马来西亚协助解决问题，我们这边已准备好。不过目前尚未收到柬方回应。」尼孔德这番话是在安理会紧急会议举行前接受法新社采访时所说。

马来西亚目前担任东南亚国家协会（ASEAN）轮值主席国，泰国与柬埔寨都是东协成员。