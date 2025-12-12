运用俄冻结资产援乌 欧盟成员国排除一大障碍

afp_tickers

3 分钟

（法新社布鲁塞尔11日综合外电报导）欧洲联盟轮值主席国丹麦今天表示，会员国已排除一项重大障碍，同意必要时冻结俄罗斯资产的制裁措施无须每6个月展延一次，此举为利用这笔资金提供乌克兰钜额贷款铺路。

欧洲联盟（EU）执行委员会正推动利用俄罗斯2022年入侵乌克兰以来遭冻结约2000亿欧元（约2320亿美元）俄罗斯央行资产，以提供基辅在今年底之后迫切所需的财政来源。

由于大部分遭冻结的俄罗斯资产存放于比利时，这项贷款计画遭到比利时的强烈反对，但欧盟仍积极推进这项计画，力求在下周高峰会上达成协议。

目前冻结俄罗斯资产的制裁措施须每半年由所有会员国一致同意展延，因此容易受到亲俄罗斯的匈牙利否决。

欧盟一名外交官表示，根据今天获得欧盟27个成员国「大多数」国家支持的提案，冻结资产的制裁措施将持续「直到俄罗斯侵略结束」为止。

这项提案仍须在明天的财长会议上获得正式批准。其法律基础为欧盟条约第122条，允许在面临紧急状况时采取例外措施。

匈牙利驻欧盟代表处迅速表达不满，批评此举「史无前例」，并指控欧盟以错误的法律基础延长制裁、企图规避一致决策机制。

欧盟条约第122条曾在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间用于统筹采购疫苗。

欧盟领袖已承诺明年将持续支援基辅，并力求在18至19日举行的峰会上敲定资金来源。然而，要说服比利时仍具挑战，因为身为欧洲清算银行（Euroclear）的所在地，比利时担忧可能面临俄罗斯的法律或金融报复。

其他多数欧盟国家则支持这项「赔偿贷款」（Reparation Loan）计画，并坚信最终可找到折衷办法。

根据欧盟提出的复杂架构，欧洲清算银行将这笔钱贷放给欧盟，再由欧盟转贷给基辅。乌克兰只有在未来俄罗斯为其破坏行为进行赔偿时，才需偿还这笔贷款。

欧盟执委会强调，将设置「三层防护机制」，确保在任何情况下，欧洲清算银行都能在必要时取得偿还俄罗斯的资金。