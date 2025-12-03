遭囚库德工人党领袖矢志推动和谈 吁土耳其有所行动

（法新社伊斯坦堡3日电） 遭囚禁的库德工人党（PKK）创始人欧加兰（Abdullah Ocalan）在今天对外公布的讯息中表示，他对推动与土耳其的和平进程抱持「强烈」决心，他呼吁安卡拉完成相关法律基础。

PKK今年稍早正式宣布结束与土耳其的武装冲突，迄今已经超过6个月。长达40年来的暴力冲突已在双方造成约5万人丧生。

76岁的欧加兰自1999年起遭单独囚禁于伊斯坦堡附近的监狱岛因拉立（Imrali），他从囚房中推动和平进程。

欧加兰透过亲库德族的「人民平等与民主党」（DEM）代表团发布讯息表示：「这个进程的目的在确保库德族能透过合法途径参与（土耳其）共和国，藉由广泛社会团结打造出一个民主共和国」。

欧加兰重申推动和平进程的坚定意志，强调「我们的意志坚决与立场坚定」。

就在欧加兰发表这番评论的前几天，PKK高阶指挥官马拉兹吉尔特（Amed Malazgirt）11月29日在伊拉克北部甘迪尔（Qandil）山区告诉法新社，除非土耳其当局释放欧加兰，否则PKK不会再采取任何进一步和平进展措施。

他说：「领导人阿波（Apo）启动的所有步骤都已完成，不会再采取进一步行动。从现在开始，我们将静待土耳其政府，他们是必须采取行动的那位。」Apo是库德人对欧加兰的昵称，库德语为「叔叔」之意。