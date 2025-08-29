The Swiss voice in the world since 1935

遭色情网站刊伪造不雅照　义总理梅洛尼强力谴责

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社罗马29日电） 义大利总理梅洛尼遭色情网站发布伪造的私密照片之后，她今天呼吁女性，若发现自身私密照在未经她们同意的情况下于网路上流传，应立即报案。

梅洛尼（Giorgia Meloni）及左派在野党党魁施莱恩（Elly Schlein）等众多知名女性的伪造照片被发现出现在色情网站上后，梅洛尼接受「晚邮报」（Corriere della Sera）访问时表示：「我对这些事感到恶心。」

这些影像经过修图，以凸显或让某些身体部位变得更性感，其来源是政治集会现场所拍摄照片，以及从个人社群媒体帐号盗用的假期快照。

这个名为Phica的平台于昨天关闭前曾拥有逾70万名用户，并将关闭网站归咎于用户的违规行为。Phica是义大利称呼女性阴道的俚语。

上周也有一个义大利脸书社团「我的老婆」（My Wife）被揭发后关闭，之前男性会在这个社团张贴自己妻子的照片，并发表粗俗、性别歧视与暴力言论。

梅洛尼说道：「我想向所有受到冒犯、羞辱与侵犯的女性表达声援和支持。」

义大利警方告诉法新，他们已接获「许多」报案，是关于这类网站和社群未经当事人同意发布其私密或伪造影像。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

您如何看待自己所在大洲的未来？

有些大洲似乎承载着未来的希望-它们的发展态势持续向好。但现实情况究竟如何？

参与讨论
33
24 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

美国推出的新贸易规则将对你的生活产生影响？

您认为美国关税政策会对您的生活产生什么影响？请留言分享你的看法。

参与讨论
16
17 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Pauline Turuban

您是移民到瑞士的吗？请谈谈您的经历。

您是移民到瑞士的吗？您来自哪个国家？您打算留下来还是去其他地方？您做这个决定用了多久，是什么促成了您这个决定？

参与讨论
30
71 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团