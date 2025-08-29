遭色情网站刊伪造不雅照 义总理梅洛尼强力谴责

（法新社罗马29日电） 义大利总理梅洛尼遭色情网站发布伪造的私密照片之后，她今天呼吁女性，若发现自身私密照在未经她们同意的情况下于网路上流传，应立即报案。

梅洛尼（Giorgia Meloni）及左派在野党党魁施莱恩（Elly Schlein）等众多知名女性的伪造照片被发现出现在色情网站上后，梅洛尼接受「晚邮报」（Corriere della Sera）访问时表示：「我对这些事感到恶心。」

这些影像经过修图，以凸显或让某些身体部位变得更性感，其来源是政治集会现场所拍摄照片，以及从个人社群媒体帐号盗用的假期快照。

这个名为Phica的平台于昨天关闭前曾拥有逾70万名用户，并将关闭网站归咎于用户的违规行为。Phica是义大利称呼女性阴道的俚语。

上周也有一个义大利脸书社团「我的老婆」（My Wife）被揭发后关闭，之前男性会在这个社团张贴自己妻子的照片，并发表粗俗、性别歧视与暴力言论。

梅洛尼说道：「我想向所有受到冒犯、羞辱与侵犯的女性表达声援和支持。」

义大利警方告诉法新，他们已接获「许多」报案，是关于这类网站和社群未经当事人同意发布其私密或伪造影像。