避免军事对抗 伊朗高官称与美谈判架构已有进展

（法新社巴黎31日电） 尽管伊朗军方高层警告美国切勿对伊朗发动军事打击，但该国最高安全官员今天表示，德黑兰当局在与美国展开协商以避免冲突方面，正取得进展。

美国总统川普（Donald Trump）扬言将因伊朗当局血腥镇压反政府抗议而出手干预后，美方已派遣以航空母舰林肯号（USS Abraham Lincoln）为首的海军战斗群至伊朗沿岸外海。

这项部署引发外界对美伊可能爆发直接冲突的关切。伊朗则警告，若遭攻击，将以飞弹反击美国基地、船舰及其盟友，特别是以色列。

然而，川普表示，他认为伊朗将倾向就其核子及飞弹计画达成协议，而非面对美国军事行动；德黑兰方面则重申，只要飞弹及防御力不列入议题范围，愿意重启核谈判。

伊朗最高国家安全会议秘书拉里贾尼（Ali Larijani）在社群平台X发文说：「不同于媒体刻意炒作的舆论战，有关谈判的结构性安排正持续取得进展。」在此之前，克里姆林宫刚证实拉里贾尼已在莫斯科与俄国总统普丁（Vladimir Putin）举行过会谈。

不过，伊朗陆军司令哈塔米（Amir Hatami）今天稍早则警告美国及以色列不得轻举妄动，并表示伊朗部队「已处于完全防御及军事戒备状态」。

哈塔米透过伊朗通讯社（IRNA）表示：「敌人若犯错，无疑将危及自身安全、区域安全，以及犹太复国主义政权（以色列）的安全。」

他强调，伊朗的核子技术与专业「不可能被消除」。