避免工党难堪 英前大使曼德森受艾普斯坦案牵连退党

（法新社伦敦1日电） 前英国驻美大使曼德森今天宣布退出工党，因新公开的美国文件使他与已故性犯罪者艾普斯坦的关系再度受到检视，他表示退党是为了避免让工党「陷入更难堪的境地」。 现年72岁的曼德森（Peter Mandelson）去年才因与艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的关系，被解除英国驻美大使职务。根据美国司法部1月30日释出、英国媒体今天报导的文件显示，他涉嫌在2000年代初期多次收受艾普斯坦的款项。

曼德森在写给工党秘书长瑞德里（Hollie Ridley）的信中表示：「关于他20年前向我支付款项的指控，我认为并非事实，我对此毫无纪录或印象，这点我必须自行调查。」 他还说：「在进行调查期间，我不希望让工党陷入更难堪的境地，因此决定退党。」并表示对于发生此事感到「遗憾与抱歉」。 美国司法部公布的银行纪录显示，艾普斯坦在2003至2004年间，分3次将共计7万5000美元（约新台币237万元）的款项汇入与曼德森有关的银行帐户。 曼德森今天稍早接受英国广播公司（BBC）采访时表示，他对这几笔汇款毫无印象，也不清楚这些文件的真伪。 在新公开且未标注日期的照片中，也出现曼德森的身影，照片中他仅穿T恤与内裤，身旁是一名脸部已被美国当局遮蔽的女子。

他告诉BBC，自己「无法辨认出地点或那名女性，也想不起来当时的情况为何」。 其他文件则指出，艾普斯坦曾于2009年汇款1万英镑（新台币43万元）给曼德森的伴侣达席瓦（Reinaldo Avila da Silva），而当时曼德森正担任政府部长。 曼德森在2024年底获首相施凯尔（Keir Starmer）任命，随后于去年9月遭解职。

曼德森今年1月对持续与艾普斯坦维持友谊一事道歉，此前他曾以自己并非共犯为由拒绝道歉。