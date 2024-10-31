酸拜登失言 川普搭垃圾车造势讽刺意味浓

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（法新社绿湾30日电） 美国共和党总统候选人川普30日以一辆垃圾车制造选举噱头，在此之前，这场选战已因总统拜登对共和党支持者的批评言论被迫偏离主题，也让民主党候选人贺锦丽（Kamala Harris）头疼不已。

贺锦丽（Kamala Harris）原本希望利用这一天，在选前最后一周扩大她前一晚在华盛顿向支持者发表的「总结陈词」，如今却得忙着为拜登疑似将川普（Donald Trump）支持者贴上「垃圾」标签的言论灭火。

捡到枪的川普在造势期间，在威斯康辛州的机场坐上一台垃圾车，一边接受拍照一边回答记者提问，讽刺意味浓厚。川普最近公开称他的政治对手是「垃圾」。

这场争端始于周末，当时川普在纽约举行造势集会，上台暖场的喜剧演员辛奇利夫（Tony Hinchcliffe）嘲笑波多黎各是「漂浮的垃圾岛」，这番言论最初导致共和党竞选团队居于守势。

然而拜登在反击时失言，给了川普扮演受害者的机会。

川普坐在车里说道：「你觉得我的垃圾车怎么样？这辆卡车是为了向贺锦丽和拜登致敬。」

穿着招牌夹克的川普随后在绿湾（Green Bay）的造势集会补充说：「如果你讨厌美国人，就不能成为总统，而我相信他们确实如此。」

不过，就在共和党人对拜登的言论感到愤怒之际，反川普政治组织「林肯计画」（Lincoln Project）分享一段共和党人9月7日在威斯康辛州莫西尼（Mosinee）集会的影片，他在这段经法新社证实属实的影片中说，贺锦丽「周围的人」是「垃圾」。

当时川普针对就业数据问题攻击贺锦丽，他后来说：「不是指她，而是她周围的人。他们是人渣。他们是人渣，他们想摧毁我们的国家。他们绝对是垃圾。」

与此同时，贺锦丽则前往北卡罗来纳州，接着转往宾州和威斯康辛州，将重心再次放在7个战场州的3个。这些州可能决定由谁赢得这场现代美国史上最激烈的选举。

贺锦丽在威斯康辛州麦迪逊（Madison）对支持者说：「人们已经精疲力尽，希望停止相互攻讦。现在，我们应该手挽着手，成为一起同甘共苦的人。」

目前已有超过5700万人透过提前投票或邮寄投票的方式完成投票，超过2020年总投票数的1/3。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）