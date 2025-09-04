里斯本缆车出轨酿灾 增至17死21伤

（法新社里斯本4日电） 葡萄牙紧急服务部门今天表示，首都里斯本一处知名景点昨天发生缆车脱轨事故，伤亡数增至17死，另有21人受伤，当地其余缆线缆车停止营运接受安检。当局宣布全国哀悼1日。

发生事故的黄色地面缆车「荣耀升降机」（Gloria Funicular）是里斯本最知名地标之一，于当地时间3日下午6时15分在自由大道（Liberty Avenue）附近翻覆。

紧急服务部门指出，伤者中有11名外籍旅客，包含2名德国人和2名西班牙人，还有法国、义大利、瑞士、加拿大、韩国、摩洛哥以及维德角（Cape Verde）籍人士。

紧急部门也说，里斯本市已暂停当地其余3条缆线地面缆车的营运，并启动安检。

里斯本市民防单位发言人卡斯楚（Margarida Castro）表示，昨天已遵照市长莫达斯（Carlos Moedas）指示，下令停驶「比卡升降机」（Bica funicular）、「修道院升降机」（Lavra funicular）以及「葛拉瑟升降机」（Graca funicular），以检查缆车营运情况及安全措施。

葡萄牙总统德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）在声明中对这起悲剧事故表示哀悼，并盼望尽快查明肇因。