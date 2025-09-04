The Swiss voice in the world since 1935

里斯本缆车出轨酿灾　增至17死21伤

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社里斯本4日电） 葡萄牙紧急服务部门今天表示，首都里斯本一处知名景点昨天发生缆车脱轨事故，伤亡数增至17死，另有21人受伤，当地其余缆线缆车停止营运接受安检。当局宣布全国哀悼1日。

发生事故的黄色地面缆车「荣耀升降机」（Gloria Funicular）是里斯本最知名地标之一，于当地时间3日下午6时15分在自由大道（Liberty Avenue）附近翻覆。

紧急服务部门指出，伤者中有11名外籍旅客，包含2名德国人和2名西班牙人，还有法国、义大利、瑞士、加拿大、韩国、摩洛哥以及维德角（Cape Verde）籍人士。

紧急部门也说，里斯本市已暂停当地其余3条缆线地面缆车的营运，并启动安检。

里斯本市民防单位发言人卡斯楚（Margarida Castro）表示，昨天已遵照市长莫达斯（Carlos Moedas）指示，下令停驶「比卡升降机」（Bica funicular）、「修道院升降机」（Lavra funicular）以及「葛拉瑟升降机」（Graca funicular），以检查缆车营运情况及安全措施。

葡萄牙总统德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）在声明中对这起悲剧事故表示哀悼，并盼望尽快查明肇因。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

美国推出的新贸易规则将对你的生活产生影响？

您认为美国关税政策会对您的生活产生什么影响？请留言分享你的看法。

参与讨论
16
19 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Céline Stegmüller

您的祖辈中，有瑞士人吗？您打算去瑞士走访他们曾经居住的地方吗？

如果您想探知自己的祖辈在”为了寻求更好生活“而离开瑞士之前的经历，我们很希望听到您寻根问祖的故事。

参与讨论
34
66 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Aylin Elçi

如果你有患病风险，你会想提前知道吗？为什么？

你希望在多早的时候知道自己可能有疾病风险？你是否曾经在诊断上遇到过类似的困扰？

参与讨论
1 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团