金正恩参观山区豪华度假村 设有烧烤餐厅与热水浴池

（法新社首尔23日电） 北韩官媒今天报导，国家领导人金正恩与女儿金朱爱日前为一座新落成的山区豪华度假村揭幕，园区内设有烧烤餐厅和热水浴池等舒适的休闲空间；专家认为这些新设施旨在吸引外国游客造访。

北韩中央通信社（KCNA）报导，坐落北韩北部山区三池渊郡的新设施是「充满吸引力的山区观光度假村及休闲场所」。

根据北韩中央通信社，金正恩参观了「饭店房间、舒适的休闲场所以及商业和公共餐饮设施」，而其刊出的照片显示，被外界视为潜在接班人的金朱爱也陪同在侧。

据报，金正恩称赞这座度假村是展现「我国人民理想不断提升以及我国发展潜力的有力证明」。

分析人士认为这些新设施很可能是为了招揽外国观光客。

南韩庆南大学远东研究所教授林乙哲（Lim Eul-chul，音译）指出，大规模团客可能很快就会经中国边境来到此地，5座新近落成的饭店可作为主要住宿设施提供服务。

自疫情爆发以来，北韩去年首度重新开放俄罗斯旅客入境，西方旅游团今年2月也一度重返北韩，但目前尚无中国游客回锅的消息。

金正恩的执政党北韩劳动党预计明年初召开睽违5年的全国代表大会，届时决策者将讨论北韩未来5年的经济计画。