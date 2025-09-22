金正恩向川普喊话 专家：意在预防国内动荡

（法新社首尔21日电） 北韩领导人金正恩今天喊话美国总统川普，强调开放与美谈判但拒弃核武。专家说：「这场演说似乎针对外国势力而发，但实际上内含强烈的国内讯息，意在预防国内动荡。」

金正恩今天透过官媒北韩中央通信社表示，只要美国愿意放弃要求北韩弃核，平壤对与美重启谈判抱持开放态度。他并坦言，自己仍对美国总统川普（Donald Trump）抱持「美好的回忆」。

首尔北韩大学前校长杨武仁接受法新社访问时做了上述的表示。他还说：「这些冗长且详细的说辞，既展现出信心也流露出绝望。」

分析人士说，金正恩因乌克兰战争而变得更加大胆，派遣数千名北韩士兵协助莫斯科，进而获得俄罗斯的关键支援。

自俄罗斯3年半前入侵乌克兰以来，北韩已成为莫斯科主要盟友之一。去年基辅突袭俄罗斯西部后，北韩更派出数千名士兵和满载武器的货柜，协助克里姆林宫驱逐乌军。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）去年访问北韩时，双方签署共同防御条约。

南韩多次警告，俄罗斯正在加强支持平壤，当中包括可能移转敏感的俄国军事技术。

川普预计将在下个月造访南韩，届时南韩将在南部城市庆州主办亚太经济合作会议（APEC）。

南韩庆南大学远东研究教授林乙哲（Lim Eul-chul，音译）说：「这番言论出现在川普来韩参加APEC高峰会之前，时机点很明显是经过精心计算。」

「这既暗示了一场意外峰会的可能性，同时也迎合川普对诺贝尔奖向来高度渴望的心态。」