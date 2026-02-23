金正恩连任北韩劳动党总书记 核武发展列优先

（法新社首尔23日电） 北韩官方媒体今天报导，北韩领导人金正恩（Kim Jong Un）在5年一度的劳动党党代表大会上再度当选总书记。

北韩中央通信社（KCNA）指出，昨天大会上「依据全体代表坚定不移的意志与一致愿望」作出上述决定。党代表大会在昨天进行第4天议程。

北韩中央通信社报导，在金正恩的领导下，「以核武力量为核心的国家战争威慑力已显着提升」。

劳动党代表大会每5年仅举行一次，这场重大会议主导北韩一切政策，从住宅建设到战争规划都在其中。

法新社报导，北韩内部的运作，即使是日常细节也笼罩在神秘之中，而在这为期数天的大会中，罕见地向外界揭示相关政策。

金正恩于19日开幕致词时，矢言提升民生水准；这透露出北韩受到外国的制裁压力，国家正面临经济困境。

数十年来，北韩一向将核武发展及军事实力放在首位，即便是国内面临粮食短缺、饥荒蔓延也未曾改变过。

金正恩已宣布，在今年的党代表大会中，将揭示国家核武计画的下一阶段目标进展。

这是北韩金氏家族数十年统治下，执政的劳动党第9度召开党代表大会。金正恩多年来致力塑造个人崇拜，这次党代表大会再度展现他对北韩绝对的权力掌控。（编译：纪锦玲）