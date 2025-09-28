阿根廷直播虐杀案震惊全国 数千人上街头抗议

afp_tickers

2 分钟

（法新社布宜诺斯艾利斯27日电） 数以千计抗议者今天走上阿根廷布宜诺斯艾利斯街头，要求为3名年轻女子遭受酷刑与谋杀案伸张正义。这起案件的暴行透过社群媒体直播，引发全国震惊。

受害者家属举着写有3人名字的布条以及印有她们照片的标语，与多个左派团体一起游行至国会大厦。

抗议队伍中的标语写道：「这是一场毒枭性别灭绝罪！」、「我们的生命不是可以被抛弃的！」

20岁的表姊妹威尔第（Morena Verdi）与卡斯蒂约（Brenda Del Castillo）以及15岁的古提瑞兹（Lara Gutierrez）失踪5天后，尸体24日被发现埋在布宜诺斯艾利斯南郊一户人家的庭院中。

根据调查人员，这起犯罪事件与毒品帮派有关，行凶过程透过Instagram直播，有45名私人帐号用户观看。

国家安全部长布尔瑞奇（Patricia Bullrich）26日宣布逮捕第5名嫌疑人，使被捕人数达到5人，其中包含3男两女。

调查人员表示，3名受害者原以为自己是要去参加一场派对，实则是被诱骗上了一辆厢型车。据称这是一起针对她们违反帮派规则的「惩罚行动」，也是为了杀鸡儆猴。

布宜诺斯艾利斯省安全署长阿隆索（Javier Alonso）透露，警方是在审讯一名被拘留者时得知这段影片的存在，并由他供出。

在这段影像中，可以听到一名帮派头目说：「这就是偷我毒品的下场。」