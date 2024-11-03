立足瑞士 报道世界
登录

阿根廷LGBTQ大游行

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社布宜诺斯艾利斯2日电） 阿根廷布宜诺斯艾利斯一年一度的LGBTQ骄傲游行今天吸引数以千计民众参与，他们举办演讲、高举布条，抗议他们认为极右翼总统米雷伊具有歧视性的紧缩政策。

游行人士高呼「没有权利就没有自由」口号，从五月广场（Plaza de Mayo）一路游行。

尽管他们传达严肃讯息，但示威气氛相当欢乐。他们谴责预算削减，认为这影响了爱滋病毒（HIV）治疗和生殖权利。他们也谴责政府的敌对态度，并要求通过全面性的反歧视法。

米雷伊（Javier Milei）曾是一位自由主义经济学家，有时会被拿来与美国前总统川普相提并论。他上任第一年即裁撤阿根廷妇女及性别多元部（Ministry of Women and Gender Diversity）以及国家反歧视、仇外心理和种族主义研究所（National Institute Against Discrimination, Xenophobia and Racism），激怒社会。

LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别及酷儿）活动人士古提瑞兹（Lucas Gutierrez）在游行开始前不久表示，米雷伊政府「一再侮辱多元人士」。

司法部长利巴罗纳（Mariano Cuneo Libarona）8月告诉议员，他的政府拒绝接受「与生物学不相符的多元性别」，这一声明遭到众多政界人士批评。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 马修·艾伦

如何避免人工智能被强国和大公司垄断？

人工智能有可能解决世界上的许多问题，从抗击疾病到改善气候政策。但最富裕的国家和最强大的科技公司可能会试图垄断这些好处。

参与讨论
1 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

如今，瑞士和美国可以相互学习什么？

社交媒体对公共辩论的影响和日益加剧，世界两极分化愈演愈烈。面对这一现实，所有民主国家都必须自问，要用什么理念来赢得公民信任。

参与讨论
100
79 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 阿南德·乾德拉塞卡

应该明令禁止生鲜乳销售，还是让消费者自己决定要不要喝生奶？

瑞士食品法规不允许出售生牛奶供直接饮用。然而，源于法规上的一个“空子”，在瑞士，实际上存在400台生奶自动售货机。

参与讨论
86
54 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团