阿根廷LGBTQ大游行

(法新社布宜诺斯艾利斯2日电) 阿根廷布宜诺斯艾利斯一年一度的LGBTQ骄傲游行今天吸引数以千计民众参与,他们举办演讲、高举布条,抗议他们认为极右翼总统米雷伊具有歧视性的紧缩政策。

游行人士高呼「没有权利就没有自由」口号,从五月广场(Plaza de Mayo)一路游行。

尽管他们传达严肃讯息,但示威气氛相当欢乐。他们谴责预算削减,认为这影响了爱滋病毒(HIV)治疗和生殖权利。他们也谴责政府的敌对态度,并要求通过全面性的反歧视法。

米雷伊(Javier Milei)曾是一位自由主义经济学家,有时会被拿来与美国前总统川普相提并论。他上任第一年即裁撤阿根廷妇女及性别多元部(Ministry of Women and Gender Diversity)以及国家反歧视、仇外心理和种族主义研究所(National Institute Against Discrimination, Xenophobia and Racism),激怒社会。

LGBTQ(同性恋、双性恋、跨性别及酷儿)活动人士古提瑞兹(Lucas Gutierrez)在游行开始前不久表示,米雷伊政府「一再侮辱多元人士」。

司法部长利巴罗纳(Mariano Cuneo Libarona)8月告诉议员,他的政府拒绝接受「与生物学不相符的多元性别」,这一声明遭到众多政界人士批评。