雪梨邦代海滩枪击案震惊全球 澳洲政府拟再收紧枪枝法

afp_tickers

2 分钟

（法新社雪梨15日电） 澳洲雪梨知名景点邦代海滩（Bondi Beach）昨天惊传枪击事件，造成15人丧命，澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天提议祭出更严格的枪枝法规。

事发当时，当地正举行犹太节日「光明节」（Hanukkah）庆祝活动。

澳洲警方今天表示，行凶的是一对父子档。警方证实，50岁父亲合法持有6把枪枝，他们据信使用这些枪枝犯下这起大规模攻击案。

艾班尼斯指出，澳洲需要采行更严格的枪枝法，包括限制个人可持有的枪枝数量。

他对记者说：「政府已准备采取一切必要行动，其中包括加强枪枝管制法规。」

艾班尼斯说，他将在今天下午的国家内阁会议上，与各州州长讨论相关改革。

他说：「人有可能在一段时间内变得激进，枪枝许可证不应该是永久有效。」

塔斯马尼亚岛（Tasmania）阿瑟港（Port Arthur）1996年发生大规模枪击，造成35人丧生后，澳洲制定严格枪枝法律，此后大规模枪击案在澳洲境内就相当罕见。

阿瑟港枪击事件发生后，政府仅用12天便禁止持有半自动武器、推动枪枝回购计画及全国枪枝登记制度，以排除不适合持有枪枝者。

艾班尼斯说，现在应该重新评估是否需要再次收紧澳洲枪枝法规。他说：「我肯定支持这么做。」（编译：刘文瑜）