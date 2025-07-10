非洲财富严重不均 乐施会示警

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（法新社奈及利亚拉哥斯10日电） 国际扶贫组织乐施会（Oxfam）今天发表的报告指出，非洲排名前4富豪的财富，高出非洲半数人口，约7亿5000万人的财产总和。

乐施会指出，过去5年，非洲亿万富翁的财富总额飙升56%，金字塔顶端富人的增幅更为惊人。

报告同时指出，世界上最不平等的50国，有近半在非洲。

乐施会主张，政府政策不利穷苦人士，但让非洲超级富豪有着累积更多财富的空间。

报告说：「大部分的非洲国家都没有充分利用累进税率来有效对超级富豪课税、改善贫富差距。」

然而，报告也把日益恶化的不平等现象归咎于国际货币基金（IMF）的「退步的」政策和非法资金流动，特别是透过避税天堂把财富藏于海外。

即便有着贫富差距日增的问题，乐施会说，自2022年以来，9成的非洲国家在税制、劳工权利，以及最低工资等政策「倒退噜」。而乐施会认为，这些政策在协助解决不平等议题上，有其必要。

乐施会建议非洲各国彻底改革税务机关。

他们指出，在透过徵税来重新分配前1%富人收入上，非洲效率仅达全球平均的1/3。

乐施会说，一份对全球151国税制的研究发现，「非洲是唯一自1980年以来就没有提高有效税率的地区」。