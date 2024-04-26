面对气候危机 拜登全面严管燃煤电厂碳排放

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（法新社华盛顿25日电） 美国今天宣布环保新规，主要针对燃煤电厂的碳排放问题；新规要求燃煤电厂消除几乎所有的碳排放，或是承诺在未来完全关闭。

这项新规是拜登政府面对气候危机努力的基石，该法规被环保组织誉为「游戏规则改变者」，它将自2032年起生效。

此一新规强制要求新建的高装置容量燃气电厂，须将二氧化碳排放减少等同数量，也就是减少90%，要达成此一目标将需使用碳捕集技术。

值此之际，民主党籍现任总统拜登将在11月与共和党的川普进行一场艰难的选战，拜登政府对于气候的行动系吸引年轻人以及进步选民的关键。

美国是世界最大经济体，电力部门是它第二大的温室气体来源，占全国总量的1/4。不过近年来，由于再生能源成本下降，美国发电厂的温室气体放持续下降。

美国环保署（EPA）署长黎根（Michael Regan）对记者表示：「我们致力于确保美国能源安全、保护民众免受污染，以及对抗气候危机等整体优先事项。」

美国环保署估计，到2047年，拜登这次公布的新规将阻止14亿公吨二氧化碳进入大气，相当于2022年电力产业几乎整年的温室气体排放总量。

拜登最终公布的新规与原先草案相比，在某些方面较为宽松，但有些方面也更为严格。燃煤电厂多给予了2年时间改善以求达标，但未来减排措施将适用于所有未明确承诺在2039年退役的燃煤电厂，这比原先草案设定的还要提前1年。

环保组织气候行动运动（Climate Action Campaign）的阿尔特（Margie Alt）向媒体表示：「这是历史性一刻，令人松一口气，并且知道这一切即将到来，实在感到愉悦。」

她接着说：「本届政府…与这个国家历史上任何其他政府相比，在限制气候污染方面，无论从哪方面来看都做得更多。」

除了碳排新规外，拜登政府还敲定3项新法规，包括减少汞与水的污染，以及规范燃煤电厂的灰烬排放。