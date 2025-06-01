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韩国大选投票日前 反中情绪升温在韩华人面临压力

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（法新社首尔1日电） 在首尔大林洞街头，小吃蒸气四溢、商家林立，这里居住着数以千计的华人。但在韩国大选前，一些人感受到反中情绪升温所带来的压力。

近年来，在许多韩国民众心中，中国已取代长期宿敌、前殖民宗主国日本，成为最不受信任的邻国。

在3日投票日之前，反中情绪已在韩国社会蔓延，从网路、右翼造势活动到首尔的唐人街，都能感受到这股气氛。

许多居住在大林洞的华人居民，于1990年代及2000年代涌入韩国，寻求经济发展机会，现年74岁的俞顺子（Yu Shunzi，音译）就是其一。

她告诉记者：「很多韩国人仍然认为中国非常落后，并且对华人存在很多歧视。」

俞顺子2007年从中国东北黑龙江省来到韩国，她说现在情况非常糟糕，打算等经济状况允许时就搬回中国。

她说：「我想回家，但现在汇率这么低，我会损失很多钱。」

虽然前殖民宗主国日本与韩国长期以来关系紧张，但韩国与中国的关系近年来日益受到关注。

韩国民调公司「韩国研究」（Hankook Research）2022年进行的民意调查首次显示，韩国民众对中国的不信任程度已超越日本，此一趋势近年来并未改变。

韩国前总统尹锡悦曾提及中国间谍活动的模糊指控，试图为他宣布戒严辩护，而此举最终导致他被免职。

阴谋论自此在韩国右翼阵营中甚嚣尘上，进一步加剧不信任感。

但分析人士也表示，近年来中国与韩国在历史、领土与国防等议题上的一连串冲突，才是双方裂痕加深的根本原因。

伦敦国王学院（King’s College London）国际关系教授帕尔多（Ramon Pacheco Pardo）说：「中国强势态度日益增长，是韩国对其持负面看法的主要原因。多数韩国人对现今的中国并无好感。」（

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