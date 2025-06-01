韩国总统大选3日登场 候选人选前最后周末全力冲刺

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（法新社首尔1日电） 韩国总统大选倒数两天，主要候选人今天各自举办大型造势活动拉票。这场大选是因去年底时任总统尹锡悦宣布戒严、最后遭弹劾下台而提前举行。

6月3日的选举，将为一连数月的政治动荡划下句点。这场动荡起因于尹锡悦去年12月短暂中止民选政府统治，尹锡悦因此遭到弹劾与免职。

各项民调都显示自由派李在明遥遥领先，根据盖洛普（Gallup）公布的选前封关民调，49%受访者认为他是最佳候选人。

保守派「国民力量党」（PPP）候选人金文洙紧追在后，支持率35%。

现年60岁的李在明今天从家乡安东展开造势活动，他告诉支持者，他将寻求削弱首都圈的开发集中现象，促进首尔以外地区的发展。

身穿防弹背心的李在明表示：「我们不该只是寻求区域平等发展策略，而要为首尔以外地区提供更多激励，给它们更多支持。」

李在明造势时加强安全防备，包括讲台上设置了防弹盾牌。

2024年1月，李在明在釜山被假扮成支持者的男子刺伤颈部，该名男子后来承认，他的意图是杀死李在明，以阻止他成为总统。

金文洙则预定在大首尔地区造势，今天他在水原集会时，对李在明的安全防护措施评论了一番。

「你看，我没穿防弹背心吧？但李在明现在甚至觉得防弹背心不够看，还用上了防弹盾牌。」

金文洙说：「透过这些防弹措施，李在明显然是准备建立自己的独裁统治，我们必须阻止。」