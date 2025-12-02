韩国戒严事件满1年 3人回忆挺身捍卫民主

afp_tickers

3 分钟

（法新社首尔2日电） 韩国紧急戒严事件已满1周年，国会议员金相旭、时任法务部监察官柳爀、以及当时试图挡住坦克的女子金多仁，在去年挺身而出捍卫民主，并告诉法新社他们当时的经历。

时任韩国总统尹锡悦在去年12月3日寒冬夜晚宣布戒严，并于首尔市中心部署士兵与坦克。当时，部队搭乘直升机降落，砸破玻璃并突袭国会，不过议员们奋力推翻戒严命令，街道上也挤满了数千名示威者。

过了1年之后，法新社访问到3名当晚为了捍卫民主挺身而出的人们，他们的人生也从此改变。

当时的国民力量议员金相旭虽然与尹锡悦是同一阵营，不过他认为戒严应该解除，他在戒严当下直奔国会、面对全副武装的士兵，并大喊：「国会不是你们能进来的地方！」

在解除戒严之后，金相旭开始与当时的在野党合作推动总统弹劾，也说服其他党员，最后弹劾结果有10多名国民力量的议员倒戈，顺利通过弹劾案。金相旭表示，「当时第一个想法是松了一口气，我们阻止了他」。

不过金相旭接着想到，「那现在我要怎么办？接下来会发生什么」，他形容自己「无处可去」，在野党欢呼的同时也感到自己「被全世界完全抛下」，当时金相旭曾独自坐在议场内哭泣。

经过考虑后，金相旭转而支持李在明，也加入了他曾反对的共同民主党，他说：「去年12月3日之后发生的一切，为我的人生与政治指引了方向，我现在清楚知道自己该往哪里走，为此我心存感激。」

另外，当时担任法务部监察官的柳爀，在得知戒严消息后马上冲向办公室，他向法新社表示，「执行与戒严宣言相关的任何工作都是不恰当的」。

柳爀当时马上决定辞职，写下辞职信后怒气冲冲地跑回会议室大喊，「不论你的政治立场是什么，戒严都是不能接受的」。接着柳爀转身离开，成为这次戒严事件中第一个、也是唯一一个辞职的公务员。

而当时以「挡住坦克的女子」影片爆红的大学生金多仁（音译）表示，「我站到坦克前时，并没有想到性别，我不害怕，我想说的很简单，我会继续站在我的位置上」。