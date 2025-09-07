预算被砍、进度落后 印尼新都计画恐沦蚊子工程

（法新社努山塔拉7日电） 印尼原定去年8月17日国庆日正式定都努山塔拉，如今1年多过去，总统府及崭新的马路泰半仍是一片寂静，分析家示警这座进度落后的新都恐沦为养蚊子工程。

印尼首都雅加达苦于过度拥挤及地层快速下陷等问题，但新都努山塔拉（Nusantara）的现况令外界不禁怀疑，这座城市是否有机会实现当初的承诺。

目前只有略多于1000名首都管理局雇员住在努山塔拉，外加几百名部会、服务及医疗机构工作人员。

新都计画是印尼前总统佐科威（Joko Widodo）的政绩，现任总统普拉伯沃（Prabowo Subianto）首次国情咨文只提到新首都1次，还大幅缩减计画预算。

1名参与建设新都的官员匿名告诉法新社：「普拉伯沃觉得这不是他的政绩，不是他的重点，他有更多他想推的计画。」

努山塔拉首都管理局局长巴苏基（Basuki Hadimuljono）则对法新社说，总统府及核心部会所在行政区完工进度「已达97%至98%」。他并称普拉伯沃希望在2028年搬进努山塔拉。

公共政策顾问公司Global Counsel资深合伙人德迪（Dedi Dinarto）认为，普拉伯沃显然比较着重社会福利，若迁都计画未获大力推动，努山塔拉恐将沦为「白象」（white-elephant，指昂贵却无用的蚊子工程）。