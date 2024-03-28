马克宏与鲁拉牵手展现兄弟情 引网友热议

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（法新社里约热内卢28日电） 法国总统马克宏正在巴西访问，与巴西总统鲁拉同游时拉手大秀「兄弟情」（bromance），亲密举动让网友在社群媒体开玩笑说，两人简直是在拍结婚照。

46岁的马克宏（Emmanuel Macron）正在巴西进行为期3天的访问，期间与78岁的鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）一同前往亚马逊雨林参观，两人被拍到面露微笑、热络靠在一起的画面。

之后，巴西社群媒体用户疯传许多马克宏与鲁拉的亲密合照，还有经过剪辑的短片及诙谐的评论。

有一张照片是马克宏与鲁拉在一棵巨木下高举手臂，然而经过修图后，变成两人抓着红色心形气球。

另一张照片则是他们乘船沿亚马逊河航行时，两人手牵手微笑远眺地平线。

一名网友在社群媒体平台X上开玩笑说：「他们要在亚马逊结婚，然后去巴黎度蜜月。」其他人也说，两人这趟旅行拍摄的照片都可以制作成婚礼相簿了。

马克宏与鲁拉关系友好，显示两国走出过去马克宏与巴西前右翼总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）关系冷淡的阴霾。波索纳洛在2019至2022年担任总统。

马克宏此行，与鲁拉共同宣布一项对亚马逊高达10亿美元（约新台币320亿元）的绿色投资计画。马克宏访问巴西的最后一站是首都巴西利亚（Brasilia），鲁拉今天将在巴西利亚的总统府接待马克宏。

法国与巴西各为全球第7、第9大经济体，在中国及美国互相对立的地缘政治情境下，这两国被视为扮演关键角色。