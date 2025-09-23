马克宏：川普若解加萨冲突 才有望拿诺贝尔和平奖

（法新社巴黎23日电） 法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今天表示，美国总统川普只有在终止以色列与巴勒斯坦之间在加萨走廊的冲突后，才有望赢得诺贝尔和平奖。

马克宏在纽约联合国大会（UN General Assembly）场边接受BFM电视台（BFMTV）访问时说：「在当前局势中，唯一能有所作为的人，就是美国总统。」

「我看到一位积极行动的美国总统，他今天早上（在联合国大会上）说：『我想要和平，我会解决这场冲突』。他想要诺贝尔和平奖，唯有终止这场冲突，他才可能获得诺贝尔和平奖。」

他表示：「你必须施压以色列政府，让他们停止加萨冲突，这样我们才能最终释放被巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）挟持的人质。」

马克宏承认，即便他代表法国在联合国大会承认巴勒斯坦国，这一决定遭到川普与以色列强烈反对，但对以色列握有影响力的仍是华府。

马克宏说：「为什么他（美国总统）能做得比我们更多？我们没有提供武器（给以色列），让加萨冲突得以持续。」

他也承认，巴勒斯坦国「只有在以色列承认的那一天才会真正被创建」。

外界担忧，以色列可能对法国的举措采取报复行动，例如关闭在耶路撒冷的法国领事馆，该领事馆为巴勒斯坦人频繁使用，或兼并被占领的约旦河西岸地区的领土。

马克宏表示：「我们已准备就绪。我们已为所有可能的选项制定计画，这意味着我们绝不会坐视不管。我们只是在规划，并始终捍卫法国的利益。」他并未进一步说明。