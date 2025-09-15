马斯克离开白宫约100天 政府效率部余波未平

（法新社华盛顿14日电） 科技亿万富豪马斯克数月前与美国总统川普闹翻并戏剧性离开白宫，迄今已过约百日，尽管有消息称他一度执掌的政府效率部（DOGE）已大幅停摆，其余波及影响力仍存。

马斯克（Elon Musk）的策略精准但具破坏性，他派遣科技专家小组，有系统地部分解编美国有200多万人的联邦公务员体制。

根据华府无党派非政府组织「公共服务伙伴关系」（Partnership for Public Service），迄今已有将近20万人离开联邦公务职位。

马斯克今年春天与川普（Donald Trump）公开决裂后，政府效率部几乎瓦解。公共服务伙伴关系执行长史迪尔（Max Stier）说明，该部门原先的运作已「所剩无几」。

政府效率部的领导阶层多追随马斯克离开，包括他信任的副手戴维斯（Steve Davis）。戴维斯先前领导的团队负责进入政府各部门办公室及电脑系统，实施削减预算。

然而，政府效率部部分成员仍遍布联邦政府，他们以一般员工身分工作，同时持续发挥影响力。这让他们的行动更难受到监督。

一名五角大厦员工警告，别因看不到高调的马斯克，就以为政府效率部人员已经消失，「政府效率部还活着，仍在制造骚乱」。此人为避免遭到报复而以匿名发言。

马斯克几位重要盟友仍任政府要职。旅宿订房业者Airbnb共同创办人、电动车特斯拉（Tesla）董事杰比亚（Joe Gebbia）目前负责重新设计政府网站；莫加达西（Aram Moghaddassi）在社会安全局（Social Security Administration）担任资讯长。

医疗新创公司投资者史密斯（Brad Smith）在国务院主管全球卫生计画；美国创投公司安德立森霍洛维兹（Andreessen Horowitz）前管理合伙人库波（Scott Kupor）现在是美国人事管理局（OPM）局长。

政府效率部代理主管目前是由医疗科技资深业界人士葛利生（Amy Gleason）出任，但她在白宫的影响力极为有限。联邦员工指出，政府效率部的任务其实已改由掌控白宫管理及预算局（OMB）的伏特（Russell Vought）负责。

美国隐私倡议团体「电子边疆基金会」（Electronic Frontier Foundation）执行董事寇恩（Cindy Cohn）谈到，这些发展令人「极为忧心」，因为政府效率部的工作如今是在「幕后」进行，远离公众监督。