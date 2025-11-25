马来西亚研究：床虱吸血后保存人类DNA达45天

（法新社槟城25日电） 在实验室明亮灯光下，一名研究助理伸出前臂，小心地将顶部为网状的容器倒扣在皮肤上，让一群蠕动的床虱吸食他的血液。这一切都是为了科学研究。

这些吸血昆虫长久以来一直被视为令人发痒的家庭害虫，如今却展现出不为人知而且更耐人寻味的潜力。马来西亚科学家发现，又称床虱的臭虫有机会摇身一变成为打击犯罪时意想不到的盟友。

位在槟城（Penang）的马来西亚理科大学（Science University of Malaysia）团队发现，学名为「热带臭虫」（Cimex hemipterus）的寄生虫在吸食人血后，体内可保留人类DNA长达45天。

这使得潜伏在床头缝隙、床垫接缝和枕头套中的这种小昆虫，成为协助锁定犯罪现场嫌疑人的理想证物。

热带臭虫是马来西亚和热带地区最常见的臭虫品种。若在案发现场发现这些昆虫，未来调查人员有望仅从一点血迹还原出罪犯的全貌。

昆虫学家阿布杜（Abdul Hafiz Ab Majid）告诉法新社，分析这些昆虫有机会揭露嫌犯的性别、眼色、头发和肤色，「马来语把臭虫称作『毯子里的敌人』，它们也可以化身间谍，协助破案」。

这项研究于两年前发表在国际顶尖学术期刊「自然」（Nature）旗下的「科学报告」（Scientific Reports）。

这也是文献首度记载热带臭虫在法医领域上的应用。