马查多惊喜现身挪威 向支持者致意

3 分钟

（法新社奥斯陆10日电） 委内瑞拉反对派领袖马查多今天结束近一年的躲藏，现身挪威奥斯陆向支持者致意。稍早她因赶不及抵达诺贝尔奖颁奖会场，由女儿代为领取并致词。

目前不清楚马查多（Maria Corina Machado）是怎么来到挪威，也不了解她之后要如何回国，因为委内瑞拉政府曾表示，如果她离开委内瑞拉，将把她视为「逃犯」。

她告诉英国广播公司（BBC）：「我当然会回去。我非常清楚我在承担的风险。」

「我会待在对我们志业最有用处的地方，直到不久前，我认为我必须待的地方是委内瑞拉；但今天，为了我们的事业，我认为我必须在奥斯陆。」

诺贝尔协会（Nobel Institute）表示，马查多为了赶来参加颁奖典礼费尽千辛万苦，一路上经历重重危险，最终因抵达太晚，未能亲自领奖。

她的女儿代为领奖，并在致词中强烈谴责委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）领导下的「国家恐怖主义」。

深夜时分，马查多出现在格兰饭店（Grand Hotel）一处阳台上，向下方的支持者挥手并飞吻致意，这是她自1月以来首次公开露面。

据法新社记者报导，兴奋的群众齐声高喊「自由」回应她的现身。

她下楼后跨越金属护栏靠近支持者，许多人拥抱她并送上念珠。

马查多表示，在躲藏期间，她错过孩子许多重要时刻，包括毕业和婚礼。她接受BBC访问时说：「超过16个月，我不能拥抱或碰触任何人。突然在短短几小时内，我竟能见到最爱的人，触碰他们、一起哭、一起祈祷。」

马查多预计在台北时间11日下午5时15分召开国际记者会。

马查多今年10月10日荣获诺贝尔和平奖，以表彰她为委内瑞拉民主所做的努力。

这位民主运动人士在由女儿安娜（Ana Corina Sosa Machado）代为宣读的致词中，呼吁委内瑞拉人民继续抵抗马杜洛统治。

「我们委内瑞拉人能带给世界的，是这段漫长而艰难旅程所锻造的教训：要拥有民主，就必须愿意为自由而战。」