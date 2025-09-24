驳川普「纸老虎」说 克宫：俄罗斯「是真熊」

（法新社莫斯科24日电） 克里姆林宫今天拒绝美国总统川普有关乌克兰有能力收复失土的说法。针对川普提出俄罗斯是「纸老虎」，克宫发言人培斯科夫回应，俄罗斯更类似于熊，而且「是真正的熊」。

川普昨天抨击俄罗斯军队，称俄罗斯是「纸老虎」，并说他相信乌克兰有能力夺回被俄军占据的领土。他是在联合国大会场边与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）会谈后发表这番评论，被视为代表他对这场长达3年半战争的立场出现重大转变。

目前俄军控制约1/5乌克兰领土，包括2014年吞并的克里米亚半岛（Crimean Peninsula）。双方持续鏖战，两军伤亡惨重。

川普昨天对俄军战力予以驳斥，嘲讽其无法迅速击败乌克兰。

俄方不接受川普说法。培斯科夫（Dmitry Peskov）今天对法新社在内的媒体表示：「从我们角度来看，认为乌克兰有能力收复失土这一点是错误的。」

针对被说成「软弱」，莫斯科也不以为然。培斯科夫表示：「『纸老虎』这个词曾被用来形容我国经济。俄罗斯更类似于熊，而纸熊是不存在的，俄罗斯是真正的熊。」

不过他承认，俄罗斯经济经历两年快速增长后，随着通膨持续高涨，近期已「面临压力和问题」。

俄罗斯财政部今天表示，为因应对乌克兰战争迈入第4年的军费开支，计划自明年起将增值税税率从现行的20%调升至22%。

基辅与华府则希望切断莫斯科从能源出口获得的主要收入，进一步压缩克宫的空间。