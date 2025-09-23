The Swiss voice in the world since 1935

驼鹿漫游中欧多日被捕获　奥地利野放至与捷克边境

（法新社维也纳23日电） 一只名为埃米尔（Emil）的年轻雄驼鹿今夏漫游中欧数国引起广泛关注，甚至在脸书拥有近2万6000名粉丝，不过它昨天已被奥地利当局捕获，并野放至与捷克接壤的边境地带。

埃米尔据信是从波兰或捷克一路南下游荡至奥地利，它这几周来不仅跃升国际新闻头条，社群媒体贴文也追踪着它每个动向。

但就在埃米尔昨天危险地接近北奥地利邦（Upper Austria）一条繁忙的高速公路时，奥国野生动物官员用麻醉剂捕获了埃米尔，它的冒险戛然而止。

埃米尔被装上全球定位系统（GPS）装置，然后放回奥地利与捷克接壤的边境地带。奥国官员表示，他们将追踪埃米尔的动向30天。

奥地利野生动物官员是在捷克舒马瓦国家公园（Sumava National Park）附近野放埃米尔。这座国家公园位于波希米林地（Bohemian Forest）边缘，是一小群驼鹿的栖地。

奥地利「信使报」（Kurier）报导，埃米尔的离开「并非完全出于自愿」，当地媒体则将此事比做奥国政府严格的驱逐政策。

奥地利动保团体Tierschutz Austria则批评抓捕埃米尔的行动「缺乏透明度」，并强调应制定统一的狩猎规范，以填补保护野生动物的漏洞。

