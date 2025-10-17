高市早苗向靖国神社供奉祭祀费 拟不亲自参拜

（法新社东京17日电） 日本靖国神社秋季例行大祭今天开始，有望成为下任日相的自民党总裁高市早苗今天自费供奉「玉串料」（祭祀费），不过预期无意亲自参拜靖国神社，避免激怒其他亚洲邻国。

位于日本东京都的靖国神社因为合祀二战的甲级战犯，备受争议，只要日本首相或内阁阁员前往参拜，就会引发中国与韩国强烈反弹。

自2013年来就没有日本首相参拜过靖国神社。安倍晋三2013年以首相身分参拜靖国神社时，遭到中国、韩国政府严厉谴责，连最大盟友美国也罕见公开表达失望之意。

高市周边的人士透露，高市拟不参拜是有意避免引发外交问题，同时也考虑石破茂政府维持的良好日韩关系。中国对于高市的历史观也抱持警戒。

高市先前担任阁员时，会在8月15日二次大战结束日、春季例行大祭与秋季例行大祭参拜靖国神社。不过，她在就任自民党总裁过后的记者会提到此事时表示，「要如何追悼与祈求和平，会适时且适当地判断」，并未明确答覆。

高市若成为日本首相，将面对即将到来的东南亚国家协会（ASEAN）相关领袖会议，韩国举办的亚太经济合作会议（APEC）峰会等国际会议。而美国总统川普（Donald Trump）也正在协调访问日本。

日相石破茂今天则供奉作为供品的盆栽，并附上写有「内阁总理大臣 石破茂」的木牌。

相关人士表示，石破茂今春与去年的秋季例行大祭，依循前首相岸田文雄、菅义伟任内做法供奉供品，这次也依照相同方式因应，石破茂在今年秋季例行大祭期间预计不参拜。

「大家一起参拜靖国神社国会议员会」成员今天上午前往靖国神社集体参拜，其中包含自民党、日本维新会、国民民主党、参政党等政党的国会议员约60多人。

另外，自民党选举对策委员长古屋圭司，今天以跨党派议员联盟成员的身分参拜；参政党代表神谷宗币也现身靖国神社参拜。