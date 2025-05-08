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在瑞士，投喂邻居家猫咪被告上法庭！

瑞士法律规定，猫属于“他人财产”，有计划地喂养他人的猫并为其提供住所被视为非法侵占行为。
瑞士法律规定，猫属于“他人财产”，有计划地喂养他人的猫并为其提供住所被视为非法侵占行为。 Keystone-SDA

5月6日，一位68岁的瑞士老妇人站在了苏黎世法庭上，被指控系统性喂养领居家的猫“里奥”(Leo)，致使其不再返回主人家中。该行为在瑞士属于犯罪行为。

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因其非法占有行为，苏黎世公共检察官要求对老妇人处以3’600瑞郎(约合人民币31’619元)的缓期执行罚款，此外，这位老妇人还面临800瑞郎(约合人民币7’026元)的额外罚款。由于被告人拒绝接受最初的罚款处罚，目前，该案件已提交法院审理。

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据了解，被告在长达10个月的时间内多次喂养住在同一栋公寓的里奥，并允许它在自己的公寓留宿。尽管猫主人已通过书面形式禁止这种行为，被告仍然一意孤行。

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根据处罚决定，该老妇人还改造了自家的宠物进出挡板，以便里奥随时出入其住所，致使里奥彻底不再返回合法主人家中。

蓄意喂养：犯罪行为

由于宠物的合法主人对“投喂者”的举报，越来越多的类似案件最终不得不以对簿公堂结束。瑞士法律规定，猫属于“他人财产”，系统性喂养并为他人的猫提供住所被视为非法侵占行为。

不过，假如只是偶尔投喂领居家的猫，在瑞士并不违法。

在瑞士养猫(私人养猫，不包括每年经手20只或5窝小猫等猫舍经营情况)你需要知道：

培训和授权要求: 私人养猫既不需要培训，也不需要许可。

社会接触: 单独饲养的猫咪必须每天与人类接触或与其他猫咪有视觉接触。猫咪可以单独关在至少1平方米的笼子里，但最长不得超过3周。

运动: 如果猫咪需要临时关在笼子里最多3周，则每周至少有5天必须能够在笼子外活动，且必须为猫咪提供一个面积至少为7 平米的活动空间。

喂食: 必须定期为猫咪提供充足的食物和水。如果几只猫一起饲养，主人必须确保每只猫都能获得充足的食物和水。

护理: 护理的目的是预防疾病和伤害。长毛动物需要定期梳理。必要时必须对猫爪进行专业修剪。生病或受伤的猫必须接受治疗，必要时由专业人员为其结束生命。

噪音: 动物不得长时间暴露在过度的噪音中。

以上清单无法详尽所有条款，更多要求请参见联邦食品安全与兽医局相关规定(Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen，多语)外部链接

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