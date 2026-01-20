黑帮暴力9警罹难 瓜地马拉紧急状态首日街头冷清

（法新社瓜地马拉市19日电） 瓜地马拉首都瓜地马拉市街头今天冷冷清清，社会弥漫着愤怒与恐惧，这是政府因9名警察遭杀害及多所监狱发生暴动后，宣布为期30天紧急状态的首日。

瓜地马拉这波动荡始于17日，3所监狱的收容人挟持45名狱警与1名精神科医师为人质，要求将帮派头目从最高设防监狱移往管理较宽松的监狱。

警方与军方在18日突袭3所监狱，重新夺回控制权。不过，恶名昭彰的「18街帮」（Barrio 18）疑似成员，在暴动平息后，向警方发动一连串攻击，造成当天有8名员警丧生，第9名则于今天伤重不治。

瓜地马拉总统阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）因这波震惊全国的暴力事件，昨天宣布进入为期30天的紧急状态。

他今天在内政部主持殉职警员的追悼仪式。

瓜地马拉市（Guatemala City）的街道几乎空无一人，私立学校、法院与大学皆未开放。

1名坐在瓜地马拉市历史中心长椅上的80多岁民众向法新社表示，铲除犯罪集团唯一的方法就是「烧死他们」。

他还呼吁瓜地马拉政府效法邻国萨尔瓦多总统布格磊（Nayib Bukele）铁腕治安政策。

布格磊在打击帮派的行动中，以未经起诉羁押数万名男子，使萨尔瓦多谋杀率大幅下降，但也引发人权争议。