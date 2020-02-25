Baerfuss家的第四個寶寶在武漢出生。 (非文中提及人物) (© Keystone / Gaetan Bally)

1月中旬，Marcel Baerfuss與三個孩子一起從中國返回瑞士，卻不得不將懷有數月身孕的妻子留在武漢疫情地區。



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Marcel Baerfuss (zvg)

Marcel Baerfuss一家經歷了艱難的幾週。現年55歲的他，來自伯恩汝拉州(Jura)，自2008年以來與他的三個孩子和中國妻子一起生活在武漢。

1月中旬，他獨自帶著六歲、十一歲和十三歲的孩子躲回瑞士，以遠離危險的新型冠狀病毒。幾週前，當地居民就已經得知了該病毒的威脅，這遠遠早於國際媒體對它的報導。



Baerfuss不得不留下已經懷孕9個月的妻子，因為她已不允許乘坐飛機。



Marcel Baerfuss說：“對我來說，這是一個特別艱難的決定”。但是，他的妻子從一開始就很清楚：應該將他們的孩子們帶到安全地帶。



妻子和孩子被隔離在家中

在此期間，這個家庭的第四個孩子出生了。這個小男孩於2月3日在武漢出生，過程順利。 “在我妻子住院期間，那裡有兩例流感病患被確診。”

因此，她生產後僅兩天就離開了醫院。 “現在她被隔離在家裡”，Baerfuss說。她不能離開家，否則被病毒感染的風險太高。



這位55歲的父親不知道什麼時候才能把他剛出生的兒子抱在懷裡。現在，他已經為三個孩子註冊了到今年夏天在瑞士學校上學的課程。 “接下來的三到四個月我們肯定會在這裡度過，之後再看情況。”



本週一，學校已經讓他們開始了課程。 “我的孩子們在雙語環境中成長”，Baerfuss說，“他們會說法語和中文，因此進入學校學習對他們來說應該並不困難”，對此他很有信心。



在瑞士和中國工作

目前，Marcel Baerfuss和他的三個孩子住在他母親家裡。儘管他在國外居住，但他始終在瑞士擔任城市規劃師。他說：“我在瑞士待的時間一般比較規律。”在去武漢之前，他曾經在巴黎生活了20多年，並在那裡遇到了他的妻子。

全家一起在瑞士：2018年，Baerfuss一家在盧加諾度假。 (zvg)

Baerfuss夫婦還在武漢經營一家公司，那是一家擁有150名員工的家族企業。 “我們生產和銷售蜂蜜”，Baerfuss解釋說。這也是他的妻子留在武漢的原因之一，“她還要看顧公司的情況”。



再次團聚之前，他們一家人現在每天通過QQ打電話。 (QQ是一款相當於中文版Whatsapp的軟體。)

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(翻譯：郭俏)

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