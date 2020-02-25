1月中旬，Marcel Baerfuss與三個孩子一起從中國返回瑞士，卻不得不將懷有數月身孕的妻子留在武漢疫情地區。
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Marcel Baerfuss一家經歷了艱難的幾週。現年55歲的他，來自伯恩汝拉州(Jura)，自2008年以來與他的三個孩子和中國妻子一起生活在武漢。
1月中旬，他獨自帶著六歲、十一歲和十三歲的孩子躲回瑞士，以遠離危險的新型冠狀病毒。幾週前，當地居民就已經得知了該病毒的威脅，這遠遠早於國際媒體對它的報導。
Baerfuss不得不留下已經懷孕9個月的妻子，因為她已不允許乘坐飛機。
Marcel Baerfuss說：“對我來說，這是一個特別艱難的決定”。但是，他的妻子從一開始就很清楚：應該將他們的孩子們帶到安全地帶。
妻子和孩子被隔離在家中
在此期間，這個家庭的第四個孩子出生了。這個小男孩於2月3日在武漢出生，過程順利。 “在我妻子住院期間，那裡有兩例流感病患被確診。”
因此，她生產後僅兩天就離開了醫院。 “現在她被隔離在家裡”，Baerfuss說。她不能離開家，否則被病毒感染的風險太高。
自1991年開始，Marcel Baerfuss就生活在國外，針對《面對新冠病毒：在華瑞士人抱怨被瑞士外交部“拋棄”》，他說：
“移居國外是自己選擇的一種生活方式。除非發生意外的武裝衝突，否則每個人都應該自力更生。”
聯邦外交部除了處理在中國的領事事務以外，尤其致力於推動瑞士的整體利益，它並不是一家旅行社。 Baerfuss說，他本人並沒有尋求當局的協助以便返回瑞士。信息框结尾
這位55歲的父親不知道什麼時候才能把他剛出生的兒子抱在懷裡。現在，他已經為三個孩子註冊了到今年夏天在瑞士學校上學的課程。 “接下來的三到四個月我們肯定會在這裡度過，之後再看情況。”
本週一，學校已經讓他們開始了課程。 “我的孩子們在雙語環境中成長”，Baerfuss說，“他們會說法語和中文，因此進入學校學習對他們來說應該並不困難”，對此他很有信心。
在瑞士和中國工作
目前，Marcel Baerfuss和他的三個孩子住在他母親家裡。儘管他在國外居住，但他始終在瑞士擔任城市規劃師。他說：“我在瑞士待的時間一般比較規律。”在去武漢之前，他曾經在巴黎生活了20多年，並在那裡遇到了他的妻子。
Baerfuss夫婦還在武漢經營一家公司，那是一家擁有150名員工的家族企業。 “我們生產和銷售蜂蜜”，Baerfuss解釋說。這也是他的妻子留在武漢的原因之一，“她還要看顧公司的情況”。
再次團聚之前，他們一家人現在每天通過QQ打電話。 (QQ是一款相當於中文版Whatsapp的軟體。)
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(翻譯：郭俏)