Baerfuss家的第四个宝宝在武汉出生。(非文中提及配图) (© Keystone / Gaetan Bally)

Marcel Baerfuss (zvg)

1月中旬，Marcel Baerfuss与三个孩子一起从中国返回瑞士，却不得不将怀有数月身孕的妻子留在武汉疫情地区。

Marcel Baerfuss一家经历了艰难的几周。现年55岁的他，来自伯尔尼汝拉州(Jura)，自2008年以来与他的三个孩子和中国妻子一起生活在武汉。

1月中旬，他独自带着六岁、十一岁和十三岁的孩子躲回瑞士，以远离危险的新型冠状病毒。几周前，当地居民就已经得知了该病毒的威胁，这远远早于国际媒体对它的报道。

Baerfuss不得不留下已经怀孕9个月的妻子，因为她已不允许乘坐飞机。

Marcel Baerfuss说：“对我来说，这是一个特别艰难的决定”。但是，他的妻子从一开始就很清楚：应该将他们的孩子们带到安全地带。

妻子和孩子被隔离在家中



在此期间，这个家庭的第四个孩子出生了。这个小男孩于2月3日在武汉出生，过程顺利。“在我妻子住院期间，那里有两例流感病患被确诊。”

因此，她生产后仅两天就离开了医院。“现在她被隔离在家里”，Baerfuss说。她不能离开家，否则被病毒感染的风险太高。

这位55岁的父亲不知道什么时候才能把他刚出生的儿子抱在怀里。现在，他已经为三个孩子注册了到今年夏天在瑞士学校上学的课程。“接下来的三到四个月我们肯定会在这里度过，之后再看情况。”

本周一，学校已经让他们开始了课程。“我的孩子们在双语环境中成长”，Baerfuss说，“他们会说法语和中文，因此进入学校学习对他们来说应该并不困难”，对此他很有信心。

在瑞士和中国工作

目前，Marcel Baerfuss和他的三个孩子住在他母亲家里。尽管他在国外居住，但他始终在瑞士担任城市规划师。他说：“我在瑞士待的时间一般比较规律。”在去武汉之前，他曾经在巴黎生活了20多年，并在那里遇到了他的妻子。

全家一起在瑞士：2018年，Baerfuss一家在卢加诺度假。 (zvg)

Baerfuss夫妇还在武汉经营一家公司，那是一家拥有150名员工的家族企业。“我们生产和销售蜂蜜”，Baerfuss解释说。这也是他的妻子留在武汉的原因之一，“她还要照看公司的情况”。

再次团聚之前，他们一家人现在每天通过QQ打电话。(QQ是一款相当于中文版Whatsapp的软件。)

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(翻译：郭俏)

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