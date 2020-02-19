大约有3500名在华瑞侨在瑞士驻外代表处进行过登记。 (Keystone / Alex Plavevski)

数十位目前身在中国的瑞士公民2月18日致信瑞士政府，抱怨瑞士外交部对在华侨民没有提供足够的帮助和支持。这些瑞士在华侨民感到在新冠病毒大爆发之际被“抛弃”。

令这些在华瑞士公民尤其不满的是沟通的缺乏。他们认为，相比之下，其他国家与其在华国民的联系要密切许多。

联名信的署名者们对外交部的组织工作也表示不满：即使已在领事馆登记，一部分在华瑞士公民依然收不到外交部向瑞侨发出的消息。

不合宜的建议

此外，50名瑞侨还对“外交部没有给与足够的精神支持”感到遗憾。他们在信中提醒道，他们每天都在为加强中瑞两国关系努力工作着，但疫情爆发以来，他们却不能依靠瑞士政府的支持。比如，瑞士外交部建议在华瑞侨向中国当地政府询问信息，这样只能得到几乎全部为中文的资料；此外，瑞士官方还建议他们去咨询当地家庭医生，但家庭医生模式在中国极不普遍。

这些瑞士人并不要求像他国公民那样撤离。因为他们并非游客，而是多年生活在中国，而且很多人与中国公民组建了家庭。可是，他们希望获得瑞士政府给予更有力的支持和更有效的信息，以更好地了解目前的局势。

瑞士驻华大使的视频回应

也许是巧合，瑞士驻华大使罗志谊(Bernardino Regazzoni)同样于2月18日周二发布了一段录像(法)外部链接。

和视频同时发出的包括一整套实用、清楚且集中的信息。瑞士外交部告知瑞士法语电视台，这些信息早前已经通过其他途径公布过。外交部在保证详尽回复在华瑞侨联名信的同时，强调说，也收到过在华瑞士公民的感谢信息。瑞士外交部另外提醒道，瑞士并不总拥有与其他大国相当的办法。

另外值得提到的是，与很多其他国家不同，瑞士政府没有建议瑞士人离开中国。这样做可能是为了避免冒犯中国政府。之前一些西方国家建议其在华国民撤离，曾引起中方不悦。



瑞士法语电视台RTS/瑞士资讯swissinfo.ch

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