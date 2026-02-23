10年最强暴风雪袭纽约 当局禁非必要出行

（法新社纽约22日电） 冬季风暴席卷美国东北部地区，纽约预料将遭遇10年来威力最强的暴风雪，当局宣布禁止非必要道路出行，让纽约市民陷入慌乱。

在交通禁令于晚间9时生效前，暴风雪已将能见度降至极低程度，从邻近的布鲁克林区（Brooklyn）几乎看不到华尔街（Wall Street）摩天大楼。

纽约部分地区降雪量恐达约71公分，风速预计可达每小时约88公里，封路前的驾驶条件极为危险，一眼望去尽是白茫茫一片。

36岁的残障人士阿莫多瓦（Alfred Almodovar）得从位于布鲁克林郊区的住处驱车前往曼哈顿（Manhattan）上班，他焦急地说，「我该怎么去工作？」

他说：「我们才刚从上次的暴风雪恢复过来，残障专车（Access-A-Ride, AAR）已暂停服务，我这里的火车站也没有无障碍设施」。

AAR为纽约最弱势群体提供个人化交通服务，服务对象包括残障人士与健康状况特殊者。这项服务将在这次风暴期间暂停运作，以确保安全。非必要出行禁令预计将持续至明天中午12时。

这项交通禁令适用于大部分道路交通，包括私人与商用车辆，以及电动辅助自行车（e-bikes），但不影响必要工作人员、或因紧急状况必须出行的纽约市民，公车会照常行驶，也准许食物外送，但当局不鼓励在此期间点餐。

纽约市长曼达尼（Zohran Mamdani）将面临今年1月就任以来的最大考验之一，他呼吁市民「照顾好自己与邻居，如果可以的话待在家中，注意安全，并与外界保持联系」。

33岁布鲁克林居民史密斯（Brandon Smith）说，外头的天气很「疯狂」，只见到装有雪链的公车缓慢驶过。

他说：「对大多数纽约人来说，出行将变得非常困难，因为我们还是得去上班。」

多家大型企业已要求员工在家工作，联合国也宣布曼哈顿总部明天关闭，安全理事会会议将被迫延期。（编译：刘文瑜）