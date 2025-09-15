2艘船希腊启航 加入突破加萨封锁人道船队

（法新社希腊希罗斯岛14日电） 根据法新社记者目击，2艘船只今天晚间自希腊希罗斯岛（Syros）启航，加入「全球坚毅船队」，船队是一项用来突破以色列对加萨的封锁，并运送人道援助物资的国际任务。

约500人聚集在埃尔莫普利斯港（Ermopoulis）高喊「解放巴勒斯坦」，送别这两艘悬挂希腊国旗、分别名为「氧气号」（Oxygen）和「伊莱克特拉号」（Ilektra）的船只。两船分别载有5名及8名成员，并携带物资前往遭受饥荒的加萨。

39岁船员富里科斯（Kostas Fourikos）告诉法新社：「这就是我们向以色列表明，其无权施加饥饿。当然，我们也要向饱受苦难的巴勒斯坦人民传递团结的讯息。」

这2艘船预计将与船队的其他船只会合，船队希望协助缓解加萨不断恶化的人道危机，目前以色列对巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）的战争仍在持续。

全球坚毅船队（Global Sumud Flotilla）是由来自44个国家的代表团运用民间船只组成，向饱受战乱肆虐的加萨走廊（Gaza Strip）运送人道救援物资。船队成员包括瑞典「环保少女」童贝里（Greta Thunberg）及葡萄牙左派政治人物莫塔瓜（Mariana Mortagua）等。

由于以哈冲突影响，联合国8月正式宣布加萨市及其周边地区发生饥荒，这个地区约有100万居民。以色列否认这个地区存在饥荒。