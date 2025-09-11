7名中国人涉人口贩运 南非法院判坐牢20年

（法新社约翰尼斯堡10日电） 南非法院今天判处7名中国公民有期徒刑20年，理由是他们强迫90多名马拉威人在约翰尼斯堡的一家血汗工厂工作，其中有些是年仅14岁的童工。

非洲工业化程度最高的南非，吸引非洲各地一些无证移民，其中部分人是被诱骗来从事强迫性劳动，人身自由受到限制。

被判刑的7名中国人，包括4名男子及3名女性。2019年11月南非警方突击搜查约翰尼斯堡（Johannesburg）一家名为「美丽城市」（Beautiful City）工厂时逮捕了他们。据报导，这家工厂制造羽绒被的棉质内胎。

检方表示，调查发现这家工厂于2017年至2019年间，雇用91名无证马拉威人，其中16人年龄介于14至16岁之间。他们被迫一周7天、每天11小时轮班工作，并且是在武装看守下被限制行动。

这7名中国籍罪犯在今年2月被判有罪，罪名包括人口贩运、强迫劳动等158项指控。

南非法官姆杭果（David Mhango）在宣判时表示，这些马拉威人「被诱骗入境南非，并在武装看管下被禁在屋内工作」。

他指出，这些人受迫操作机械，导致部分人失明或肢体残废。

今年5月，南非警方也曾在约翰尼斯堡的富裕社区中，救出44名遭非法拘禁的衣索比亚人，其中包括17名未成年人。（编译：纪锦玲）