8年来首位英相访中 施凯尔：强化英中关系应对变局

（法新社北京29日电） 英国首相施凯尔（Keir Starmer）今天在北京与中国国家主席习近平会晤时，强调双方有必要加强双边关系，以因应地缘政治变动。

施凯尔是2018年以来首位访中的英国首相。近期包括他在内，多位西方领袖陆续寻求与北京修好，藉此调整对美依赖。欧洲方面认为川普政府愈发难以预测。

两人在北京人民大会堂会面，施凯尔在会谈中告诉习近平，中国是「全球舞台上举足轻重角色」。

施凯尔对习近平说：「建立更成熟的双边关系至关重要，我们要找出合作机会，也要确保在有分歧的议题上能进行有意义对话。」

习近平同样强调，在「复杂」国际情势下，双方需以「长远眼光」推动更紧密关系。

习近平对施凯尔说：「不论是维护世界和平与稳定，还是促进两国经济发展与民生福祉，中英都需要加强对话与合作。」

他也表示，双方要迈步向前势必需要克服困难，但合作将为中英关系开启「新篇章」。

两人会后共进午餐。施凯尔与习近平会前已先于上午会晤中国全国人大委员长赵乐际，下午则将与国务院总理李强会谈。施凯尔预计停留到31日转赴日本短暂访问，会见日相高市早苗。

赵乐际表示，中英关系「正走在改善和发展的正确道路上」，施凯尔则认为此行是「寻找积极合作模式的契机」。

据英国首相府指出，英中双方预计签署一项打击人口走私供应链的合作协议。

非法移民问题对施凯尔来说极为敏感，他已承诺严打人口贩运蛇头，遏止推升极右翼声势的偷渡潮。

施凯尔30日将前往中国经济重镇上海。