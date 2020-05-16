此内容发布于2020年5月16日 上午6:50

（法新社日内瓦15日电） 世界卫生组织（WHO）今天敦促各国、企业与研究人员不要藏私，要公开2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情的研究发现。WHO预计29日推出疫情的全球知识分享平台。

这个平台将成为全球各地人士自愿提供智慧财产权与公开数据的资料库，让所有参与者可从彼此共同对抗疫情所取得的进展中受益。

哥斯大黎加总统阿瓦拉多（Carlos Alvarado）率先提出这个构想，他指出，2019冠状病毒疾病蔓延全球，跟时间赛跑寻觅有效的疫苗、治疗方法与技术之际，大家不能再自私自利了。

阿瓦拉多在WHO视讯记者会上说：「这个构想是要让全世界的人都能取得不同的防疫进展与创新构想。我们希望把那些创新和技术作为全球公共财，保护人类不再受到疫情威胁。」

他强调，只有在国际团结合作下，「而不是自私自利」，才有办法击败新型冠状病毒。

法国赛诺菲药厂（Sanofi）上周掀起轩然大波，因为当时他们宣称之后可能研发出的COVID-19疫苗，都将率先提供美国使用。

WHO秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，研究人员正以最快速度，试图了解新型冠状病毒并研发疫苗与药物。

但他指出：「传统的市场模式无法达到满足全球所需的规模。在这种特殊情况下，我们必须在科学发展上卯足全力，提供可扩展、可使用并让世界各地所有人都能同时受益的创新构想。」

「如果我们想要度过这些艰难时刻，国家内部和各国与民营部门之间必须团结合作。」

谭德塞还说：「WHO已经接受这个有远见的提案，并会在未来数周推出一个平台，针对对抗COVID-19疫情的现有和全新卫生工具，开放大家共同分享知识、数据及智慧财产权。」这项平台将在5月29日正式推出。

2019冠状病毒疾病疫情自去年底在中国武汉市爆发以来，目前全球已有逾450万人确诊，且超过30万人丧命。

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