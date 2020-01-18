此内容发布于2020年1月18日 上午2:05

（法新社加德满都17日电） 获金氏世界纪录认证的全球最矮可行走男子马加尔，今天在尼泊尔一家医院病逝，得年27岁。身高67.08公分的马加尔，生前曾访问多国，还担任过尼泊尔观光大使。

马加尔（Khagendra Thapa Magar）与双亲同住在距离尼泊尔首都加德满都（Kathmandu）约200公里的波卡拉（Pokhara）。他今天不敌肺炎摧残，病逝当地一家医院。

马加尔的兄弟马赫希（Mahesh）告诉法新社：「他因为肺炎不断进出医院，但这次他的心脏也受感染，在今天撒手人寰。」

马加尔2010年度过18岁生日时，首度获金氏世界纪录（Guinness World Records）认证为全球最矮可行走男子。

随后另名尼泊尔人丹吉（Chandra Bahadur Dangi）以54.6公分的身高，夺走马加尔的头衔。但丹吉在2015年过世，马加尔又重新成为全球最矮可行走男子。

马加尔曾访问超过12个国家，还在欧洲和美国参加电视节目。他更成为尼泊尔推广旅游的官方代言人，主打他是世界最高峰圣母峰所在国家里的全球最矮男性。

根据金氏世界纪录，目前全球最矮的无法行走男子仍是菲律宾的巴拉温（Junrey Balawing），他的身高仅59.93公分。

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