此内容发布于2019年10月1日 上午12:05

（法新社纽约30日电） 世界着名歌剧演唱家洁西诺曼（Jessye Norman）的家属说，洁西诺曼今天辞世，享寿74岁。这位美国女高音生前在世界各地演出，向世人献上她美妙的歌声。

洁西诺曼的家属发表声明说，洁西诺曼2015年脊髓受伤引发并发症，今天因败血性休克与多重器官衰竭在纽约医院过世，「亲人随侍在侧」。

家属说：「我们对洁西诺曼的音乐成就以及她带给全球听众的启发感到十分骄傲，这将持续成为大家喜悦的源头。」

纽约大都会歌剧院（New York's Metropolitan Opera）赞扬洁西诺曼的「美妙嗓音、超凡脱俗的力量与音乐敏感度」，今天以歌剧「乞丐与荡妇」（Porgy and Bess）演出向洁西诺曼致敬。

总经理盖尔伯（Peter Gelb）在声明中说：「洁西诺曼是曾在我们舞台上献唱的最伟大艺人，将流芳百世。」洁西诺曼曾在纽约大都会歌剧院献出80多场表演。

洁西诺曼1945年9月15日出生于乔治亚州奥古斯塔（Augusta），家中有5名小孩，父母是业余艺人，从小在音乐薰陶下长大。

洁西诺曼4岁时首度接触福音音乐，少女时期开始透过广播节目聆听大都会歌剧院的表演，最后成为大都会歌剧院的传奇。

在白人主宰的古典乐界，洁西诺曼是年轻非裔女性中的先驱，她浑然天成的高亢嗓音与充满活力的个性，马上受到众人喜爱。

她在华盛顿哥伦比亚特区历史悠久的传统非裔美国人大学霍华大学（Howard University）以全额奖学金攻读音乐，之后到匹巴迪音乐学院（Peabody Conservatory）与密西根大学（University of Michigan）深造。

洁西诺曼1997年52岁时获颁甘乃迪中心荣誉奖（Kennedy Center Honors），2010年时任总统欧巴马也颁给她美国国家艺术与人文奖（National Medal of Arts）。洁西诺曼2006年荣获葛莱美终身成就奖。

她的知名演出包括两届美国总统就职典礼、英国女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）60岁生日活动、1996年亚特兰大奥运开幕典礼与1989年在巴黎举行的法国大革命200周年纪念活动。

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