（法新社东京24日电） 2019冠状病毒疾病（武汉肺炎）疫情冲击全球，国际奥林匹克委员会今天宣布，原定7月24日开幕的2020东京奥运确定延期，至迟延后到明年夏季举行。这项决定势必衍生诸多挑战。

日本首相安倍晋三今晚与国际奥林匹克委员会（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）举行电话会谈后对媒体表示，考虑到目前疫情，今年无法举行东京奥运，他提议东奥延后约一年，获得巴赫完全同意。双方合意最晚在明年夏天举办。

东奥将因延期被迫面临那些挑战？以下是法新社整理的几项重点：

●赛事排程

对运动员、行政人员及赛事转播工作人员来说，奥运延期都是一场梦魇，因为2021年已有许多大型运动赛事。

可能跟奥运撞期的大型比赛，包括预计明年8月在美国举行的世界田径锦标赛（World Athletics Championships）。另外，世界游泳锦标赛预计2021年7月在日本登场，欧洲冠军联赛也已从今年延至明年举行。

●场地安排

东京奥运共有43个场馆，有些是暂时性的，有些是专为东奥而建的或是重新再利用的场地。国际奥会先前曾警告，延期将使「许多奥运所需要的重要场地，届时可能都无法使用了」。

例如，全新打造、可容纳6万8000个座位的奥林匹克体育馆，最大亮点之一就是奥运结束后，将作为文化或体育活动场地。未来与奥运撞期的文化或体育活动，势必得跟着调整。

另外，东奥主办单位也已预订东京国际展示场（Tokyo Big Sight），供今年数千名采访奥运的国际记者使用。东京国际展示场是许多大型会议举行的场地，需要好几个月以前预订。

●选手村后续用途

东奥选手村位于东京黄金地段，不仅可俯瞰东京湾，也可远眺知名的彩虹大桥。选手村共有21栋大楼，每栋楼层介于14到18层楼，为东京奥运提供1万8000个床位，为帕拉林匹克运动会（Paralympics）提供8000个床位。

根据规画，选手村在奥运结束后，将重新改造为豪华型的公寓式住宅，供出售或租用。奥运延期也就意味着，改造工程将延后进行，为那些已签约的住户带来很大的不确定性。

●旅馆订金

国际奥会曾点出，预定旅馆所付出的庞大订金是很难处理的问题。许多人在好几个月前就先缴纳订金、预订旅馆。如今奥运延期，大家除了需要赶快重订房间，还可能损失原本的订金。

●马拉松赛搬不回东京

若东奥只延后几个月，就可能解决先前外界对东奥最大的担忧，也就是日本闷热的夏天。先前由于担忧东京夏天高温潮湿恐影响选手安全，而将马拉松比赛移到日本北方的札幌举行。若奥运延后到秋天举行，就可能把马拉松移回东京举行。

如今奥运延后约1年办理，日本政府相关人士透露：「东京奥运在札幌举办马拉松一事不会变更。」

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