（法新社布拉格24日电） 25万捷克民众今天涌入首都布拉格市中心示威，要求涉贪的总理、有「捷克版川普」之称的巴比斯下台。这是1989年造成共产政权垮台的「丝绒革命」以来，捷克最大规模示威。

64岁富豪巴比斯（Andrej Babis）去年被控涉及一起金额达200万欧元（约新台币7000万）的欧洲联盟（EU）补助款诈领案，欧盟执委会（European Commission）稽核时以巴比斯政治人物兼企业家，裁定他涉及利益冲突。

捷克政府本月稍早指出，欧盟当局的查核「有误」，巴比斯也拒绝改变作法。

这次发起示威的非政府组织「百万民主时刻」（Million Moments for Democracy）领袖米纳（Mikulas Minar）说：「从空拍照片看来，我们这次约有25万人。」电信公司T-Mobile也以通讯流量预估现场超过25万8000人，警方则以群众预估人数仅供内部之用，拒绝提供给外界。

根据富比世（Forbes）的资料，巴比斯为捷克第二大富豪。由他所领导的民粹政党「不满公民行动」（ANO）虽颇具争议，但他们仍在5月的欧洲议会（European Parliament）选举里胜出。

「不满公民行动」是打着反贪旗号在2017年赢得大选，选后与左翼的社会民主党共组未能过半的联合政府，藉由共产党的暗助才得以在国会过半。

捷克斯洛伐克共产政权1989年垮台、分为捷克与斯洛伐克两个国家后，巴比斯是第一位以前共党党员身分担任政府要职的政治人物。

尽管巴比斯有涉贪争议，近期民调仍显示，巴比斯的「不满公民行动」党支持度仍有近3成，但仍是捷克国内支持度最高的政党。

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