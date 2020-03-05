此内容发布于2020年3月5日 上午11:05

（法新社北京5日电） 爆发致命2019年冠状病毒疾病（武汉肺炎）疫情而被国际社会排斥鄙视的中国，正试图洗刷污名修补形象，盼能以全球专家姿态，协助受疫情重创地区防疫。

北京当局巴不得将武汉肺炎重新界定为全球疫情，而非属于中国的疾病，于此同时，中国将检测试剂盒等医疗用品及专家学者送至海外，还将诊疗手册翻译成各国语言。

中国外交部副部长马朝旭今天在记者会上表示，中国分享相关防控和诊疗技术，力所能及援助「许多国家」。一组专家团队已带着5000个病毒检测试剂盒，和25万片口罩前往伊朗。伊朗境内武汉肺炎死亡病例已增至107例。

中国外交部发言人赵立坚说，中国已向伊朗、巴基斯坦、日本和部分非洲国家提供病毒检测试剂盒。赵立坚本周在新闻简报会上表示：「打击中国境内疾病之际，我们将持续与他国合作，并提供援助。」

随着中国本土新增确诊病例放缓，外国病例日益暴增，中国开始忧心境外移入病例，迄今境外移入中国的确诊病例达20例，包括来自义大利和伊朗案例。

包含北京在内的部分城市及省分，已针对从疫情严重国家入境的旅客实施14天隔离检疫。

中国工信部发言人本周表示，中国生产的防护服数量如今已超过湖北省需求，鼓励企业出口，供应外国所需。

加州大学尔湾分校（UC Irvine）中国政治专家苏黛瑞（Dorothy Solinger）认为，中国很可能会根据其成果，不断标榜自己是处理疫情的「权威」。

中国一直强调这波疫情是场「全球战役」，并质疑病毒的源头。中国外交部本周表示，新型冠状病毒的源头「不一定在中国」，这个说法与先前的官方评估相互矛盾，当时当局称，这类病毒可能来自贩卖「野味」的武汉海鲜市场。

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