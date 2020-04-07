此内容发布于2020年4月8日 上午1:20

（法新社华盛顿7日电） 中国今天解除对武汉市民实施的旅行禁令，并通报没有新增死亡病例，但全球其余地区疫情还是相当严峻，英国与美国纽约州都通报目前最高的死亡病例。

英国首相强生（Boris Johnson）10天前确诊感染2019冠状病毒疾病（COVID-19），昨晚进入伦敦一家医院后，今天仍待在加护病房。

他的发言人说，55岁的保守党领袖强生身体状况稳定，「精神很好」。他正在接受「一般的供氧治疗」，不需要仰赖呼吸器。

一位全球重要领袖染疫住院震惊世人，凸显2019冠状病毒疾病肆虐全球的严重程度，这波疫情已让逾40亿人进入某种形式的封城状态，相当于全球有超过一半人口无法过正常生活，颠覆社交活动并重挫全球各地的经济。

全球各地目前有近140万人确诊，超过8万人死亡，病死人数仍持续攀升，而医界警告最糟情况还没发生。

在全球其他城市仍维持封城状态时，中国当局解除对湖北省武汉市实施的两个多月禁令后，有数以千计的民众急着离开武汉。

一名21岁的姚姓男子在武昌车站说：「武汉人付出很多代价。现在封城令解除了，我觉得大家都很开心。」他准备搭车赶回上海，回到他任职的餐厅工作岗位。

武汉国际机场的航班也恢复，武汉市各地的路障也都移除了。

中国国家卫生健康委员会表示，过去24小时没有通报死亡病例，这是中国自1月开始公布数据以来，首度没有新增死亡病例。

根据中国公布的官方统计数据，中国约8万1000人感染，死亡病例超过3300起，但外界怀疑北京当局低报真实的确诊病例。

英国通报新增786起死亡病例，纽约州过去24小时出现731起病故病例，法国与义大利都通报死亡病例再度攀升。

新研究显示，英国的死亡病例趋势比其他国家陡峭，预计到了7月将有多达6万6000起病例，将比目前累计1万7127起最多死亡病例的义大利还高。

法国死亡病例达到1万例，巴黎今天宣布禁止白天慢跑，以防民众没有严守抗疫封城规定。

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