此内容发布于2020年2月20日 上午2:50

（法新社北京20日电） 中国因爆发武汉肺炎越来越遭孤立，一些国家甚至担心疫情扩散而关闭边界；在此同时，中国却多了个意料之外的朋友：数十年来和他们龃龉不断的世仇日本，频频做出了声援举动。

经过数十年的战争与敌意相向之后，日本靠着捐款以及日本芭蕾舞者齐唱中文歌等等声援举动，赢得了中国人民与官方媒体的心。

日本政府派机送出数千件防护衣到疫区武汉的新闻，在微博观看次数超过1亿7000万。

这是类似包机的第5趟，日本大使馆微博随即涌入大量留言，许多人致上感激，却也有人担心日本自身的防疫作为。

一名微博用户写道：「你们是最棒的！你们是中国人最棒的朋友和邻居。」「但我希望你们也能快快战胜疫情。」

另一人写道：「你们自己也留些吧。」

1月底，日本运送给中国的口罩外箱上写了这样的一句诗：「山川异域，风月同天。」

中国外交部表示，这个诗箱赠礼让他们「非常感动」，发言人华春莹还说，「疫情是一时的，友情是长久的」。

这两个东亚邻国近来互释善意，和数十年来两国关系时而出现的外交龃龉有着天壤之别。

过去两国因慰安妇等议题争吵不休，但香港大学日本研究助理教授张维良（Victor Teo）说，现在「在这么艰难的时刻，尤其是遭遇（其他国家的）攻击与批评之际，中国政府与人民对这样的声援举动感激涕零」；在这样的背景下，「控制住卫生威胁，绝对符合日本国家利益」。

日本早稻田大学中国问题教授天儿慧说，日本企业捐款和声援不只是为人道理由，「也有经济因素」，「越来越明显的是，中国经济受伤，日本经济也会受冲击，反之亦然」。

澳洲智库罗伊研究院（Lowy Institute）资深研究员马利德（Richard McGregor）则认为，日中关系加温还有「更深层的诱因」。

「中国和华盛顿关系每况愈下时，总会比较热络地对待日本。」

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