此内容发布于2020年2月26日 下午11:35

（法新社华盛顿26日电） 维吾尔族维权人士今天控诉，中国政府为了控制武汉肺炎疫情，实行严厉措施，以致受到严密管控、多数为穆斯林的新疆地区居民普遍面临挨饿的情况。

总部位于华府的倡议组织「维吾尔人权计划」（Uighur Human Rights Project）也担忧武汉肺炎恐在遭国际各界谴责的「再教育营」扩散。营内有超过100万名维吾尔族人和其他突厥裔穆斯林遭到监禁。

这个组织表示，新疆地区首府乌鲁木齐传出至少2起武汉肺炎确诊病例后，中国政府1月底在几乎没有提前通知的情况下，封锁新疆部分地区。

维吾尔人权计划引用影片、照片和当地居民与维族流亡成员的对话指出，由于当局下令他们待在家中，「许多」民众面临食物、药物或其他必需品短缺的困境。

在一段据信为上周在新疆伊宁县拍摄的影片中，可听见一名男子对官员喊说：「我很饿，我的妻子和小孩也都饿坏了。」在他把头撞上栏杆前又喊道：「你想杀我吗？杀了我吧。」

维吾尔人权计划担保影片的真实性，表示片中男子和拍摄者双双冒着极大风险打破隔离政策，并发布这则片段。

美国自由亚洲电台（Radio Free Asia）稍早报导，中国当局在阿图什市竖起近2公尺高的金属围栏，防止居民离开他们的社区。

中国为了控制武汉肺炎疫情，在众多地区实施封锁政策。中部城市武汉爆发疫情以来，全球各地如今已有超过2700人丧命，但绝大多数发生在中国。（译者：黄靖贻/核稿：刘文瑜）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram