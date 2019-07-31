此内容发布于2019年8月1日 上午12:50

（法新社华盛顿31日法新社）美国将于8月2日退出中程核飞弹条约（INF Treaty），为与俄罗斯展开新一轮军备竞赛、抗衡中国武器扩张铺路。

中程核飞弹条约（INF Treaty）是1987年由美国前总统雷根（Ronald Reagan）与苏联最后一任领袖戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）签署的，美苏两强承诺限制射程500到5500公里的核子飞弹与传统飞弹的部署。

不过美国总统川普2017年就任后，指俄罗斯违反协议内容，华府称俄国研发的一种新式巡弋飞弹违反条约规定，虽然俄罗斯否认，但美国在今年2月1日宣布，除非俄国终止各项违反INF条约的作为，否则美国将在6个月内退出这项条约。

美国新任国防部长艾斯培（Mark Esper）最近表示：「我认为中程核飞弹条约对我方有益，但唯有双方都遵守内容才会发挥效用。」

艾斯培对国会议员说：「美国将继续守约直至8月2日，此后，我们将继续寻求美国的最大利益。」

俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）也在7月3日签署法案，终止中程核飞弹条约。

法新社报导，除非未来几天情况有改变，美俄各自退出INF，条约也将就此瓦解。

美国退出条约后，五角大厦将得以现代化美军军备，用以对抗逐渐壮大、欲在亚洲建立军事强权地位的中国。

艾斯培说：「中国的军火库大多是中程飞弹。万一哪天与中国打起来，美国必须确保有能力因应，不过但愿不会发生这事。」（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

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