此内容发布于2019年9月10日 上午7:35

（法新社罗马9日电） 义大利总理孔蒂领导的新政府今天通过国会信任投票后，他呼吁欧洲联盟改革预算规范并就移民问题展开合作。

经过激烈辩论后，根据正式计票结果，343位国会议员支持反建制的五星运动（Five Star Movement）与中间偏左民主党（Democratic Party）新组成的联合政府，另有263位国会议员投票反对。

孔蒂（Giuseppe Conte）稍早首次向国会发表演说，主要内容是批评前民粹派执政联盟争执不休，并承诺新政府会做得更好。

当前孔蒂所领导政府的最迫切议题，是即将要提出的明年度预算，这是新政府与欧盟关系最关键考验。

孔蒂呼吁欧盟「改善」并简化「稳定暨成长公约」（Stability and Growth Pact）。这项公约规范欧盟各成员国的债务不得超过国内生产总值的3%。

稳定暨成长公约是欧盟执行委员会与负债累累的义大利上届民粹政府之间意见不合的关键。义大利必须在未来数周内向欧盟提交收支平衡的预算案。

若义大利无法做到，则明年1月1日加值税率将自动提高，以增加国库收入，这对于最贫穷的弱势最不利。

不过奥地利前总理库尔茨（Sebastian Kurz）反对松绑欧盟的规范。库尔茨是中间偏右政党人民党（OeVP）的党主席。

库尔茨发推文说：「义大利绝不能变成希腊第2，不论如何，我们不会替义大利还债！」（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

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